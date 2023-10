Matière(s) première(s) par la Compagnie par Terre Manufacture Atlantique Bordeaux, 28 novembre 2023, Bordeaux.

Matière(s) première(s) par la Compagnie par Terre Mardi 28 novembre, 20h00 Manufacture Atlantique 18 / 13 ou 10 €

Anne Nguyen, référence dans le milieu du hip-hop, s’empare des danses africaines urbaines et interroge les mécanismes de domination. Autrefois adepte de spectacles où le texte était très présent et engagé, la chorégraphe sort là de sa spécificité, laissant les six danseurs et danseuses exprimer toute cette violence à travers leurs corps et leurs gestes, sans un mot.

Chorégraphie magnétique et organique « Matière(s) première(s) » est une dose de vitalité à couper le souffle.

Le collectif de danseurs : Ted Barro Boumba alias “Barro Dancer”, Dominique Elenga alias “Mademoiselle Do’”, Mark-Wilfried Kouadio alias “Willy Kazzama”, Jeanne D’Arc Niando alias “Esther”, Grâce Tala, Seïbany Salif Traore alias “Salifus”

Chorégraphie : Anne Nguyen, assistant chorégraphe : Pascal Luce

En partenariat avec La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux – La Rochelle.

Durée 55 min

Tarifs 18/13 € + Carte jeune Métropole 10 €

Manufacture Atlantique 226 bd Albert 1er 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « citecirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}, {« type »: « link », « value »: « http://digitick.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

danse hiphop

Patrick Berger