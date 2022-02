Manuf Académie spéciale années 30 La Manufacture Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Manuf Académie spéciale années 30 La Manufacture, 13 avril 2022, Roubaix. Manuf Académie spéciale années 30

du mercredi 13 avril au mercredi 20 avril à La Manufacture

A l’appel de la cloche, enfants et parents, vêtus de leur tenue de travail, se retrouvent apprentis dans une usine textile. Leur guide/contremaître les invite à relever de nouvelles épreuves pour relancer la production d’après guerre, découvrir les dernières inventions techniques et s’initier aux langues parlées par les ouvriers venus travailler à Roubaix ! Enfants de 5 à 11 ans Dans le cadre du [PrIntemps de l’art déco](http://www.printempsartdeco.fr/)

6€ par personne, enfant de 5 à 11 ans, accompagné par un adulte

Dans le cadre du Prntemps de l’art déco La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T15:30:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-20T15:30:00 2022-04-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Manufacture Adresse 29 avenue Julien Lagache Ville Roubaix lieuville La Manufacture Roubaix Departement Nord

La Manufacture Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Manuf Académie spéciale années 30 La Manufacture 2022-04-13 was last modified: by Manuf Académie spéciale années 30 La Manufacture La Manufacture 13 avril 2022 La Manufacture Roubaix roubaix

Roubaix Nord