Manuel Salmero – Manuel de Survie LE BOUI BOUI, 7 février 2023, LYON.

Manuel Salmero – Manuel de Survie LE BOUI BOUI. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-04-29 20:15. Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Du rire, du rythme, des émotions, venez découvrir à quoi ressemble la vie de Manuel.Une vision de la vie bien à lui, qu'il exprime dans un stand up où il touche directement les spectateurs avec naturel et authenticité.Il ne cache pas qu'il a quelques tocs, s'interroge sur tout et relève les contradictions qui nous entourent. Il n'aime pas non plus le conflit et a une façon bien à lui de le résoudre… ou de l'éviter.Manuel c'est aussi ce refus de la voie toute tracée et de l'uniformité. Il cultive le droit à la différence qu'il démontre, à travers son histoire pleine d'autodérision,

LE BOUI BOUI LYON 7 RUE MOURGUET 69005

.2023-04-29.

