Manuel Romero « El Cotorro » et Pedro Barragan Flamenco en France Paris, vendredi 15 mars 2024.

Du vendredi 15 mars 2024 au samedi 16 mars 2024 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h15

.Public adolescents adultes. payant

Tarif Plein : 28 €

Tarif Adhérent : 18 €Tarif Réduit (Chômeurs, Intermittents du spectacle, Étudiants, R.S.A.) : 18 €

Tarif Moins de 18 ans : 12 €

Le cantaor sévillan « El Cotorro » et Pedro Barragan pour 2 récitals de flamenco authentique !

Manuel Romero « El Cotorro » était venu avec le danseur

Alberto Sellès à la salle Ravel de Levallois en 2020. Il avait séduit

le public avec sa voix, sa personnalité chaleureuse et ses connaissances

sur le cante.

Pedro Barragán

est venu à plusieurs reprises à Flamenco en France et non des moindres à

chaque fois. Il a laissé quelques empreintes mémorables comme d’avoir

accompagné la cantaora granadinaGema Caballero pour le Festival Voix de femmes ou la fameuse Rocio Marquez,

durant une conférence sur le flamenco et la Républica avec Juan

Vergillos. Puis plus récemment en avril 2023, il était venu donner un

récital solo mémorable en interprétant de façon magistrale son sublime

disque « Chinitas ».

Manuel Romero



Manuel Romero, “El Cotorro”,

est originaire de Pedrea dans la région de Séville. Il grandit dans

une famille aficionada al cante et commence à chanter à l’âge de 10 ans,

gagné par le passe-temps favori de son grand-père paternel.

Il

reçoit diverses récompenses qui stimulent sa carrière professionnelle :

le Concours Juan Casillas de Cuevas de San Marcos (Málaga), le Concours

de la Peña La Soleá de Nerja (Málaga) ou lcelui de Soleares Naranjito

de Triana de Dos Hermanas (Séville), qui lui vaut une bourse d’études à

la Fondation Cristina Heeren. Suite à sa formation, il devient

professeur de la fondation en 2008, enseignant sur les palos et styles,

le cante pour accompagner la danse et les bases et codes du tablao

flamenco.

Il combine l’enseignement

avec des récitals dans des peñas et festivals en Espagne et à

l’international le Mexique, l’Allemagne, l’Inde, les États-Unis,

Trinité-et-Tobago et la France. Il accompagne des artistes comme

Milagros Menjíbar à la Biennale de Séville 2016, Luisa Palicio, Alberto

Sellés ou Pedro Sierra.

En solo, il

sort son album en 2017, intitulé « 1917 », qu’il présente dans les

théâtres et festivals de toute l’Andalousie et où il revisite les poètes

russes à l’aune du flamenco.

Parmi

les prix avec lesquels il a été distingué, se distinguent le premier

Prix Antonio Mairena et le Prix Calixto Sánchez au Concours National

LVII de Cante Jondo de Mairena del Alcor, en 2018, ainsi que le 1er Prix

du concours Membrillo de Oro, de Puente Genil (Cordoue) en 2017.

Manuel

avait accompagné le danseur Alberto Sellès en 2020 à la salle Ravel de

Levallois et nous avions promis de le faire venir en solo pour profiter

des qualités de son arte.

Pedro Barragan



Pedro Barragán

est né en 1979 et a étudié la guitare flamenco au Conservatoire

Supérieur du Liceo de Barcelone avec Manuel Granados, ainsi qu’au Taller

de Musics.

Il reçoit également une

formation de Juan Habichuela, Miguel Ángel Cortés, Manolo Franco, Niño

Pura, Eduardo Rebollar, Gerardo Núñez et Rafael Riqueni, certains

d’entre eux à la Fondation Cristina Heeren, où il a étudié.

Depuis

2005, il travaille comme professeur en enseignant les matières de

technique du toque, de l’accompagnement au chant et à la danse.

Durant

sa carrière, il a accompagné des grandes figures du flamenco comme

Carmen Linares, Chano Lobato, Gabriel Moreno, Inés Bacán, Nano de Jerez,

Paco Taranto, Fernando de la Morena, Miguel Ochando, Rafael Riqueni ou

Juan Habichuela.

Il a travaillé également

avec des chanteurs et danseurs de sa génération comme Gema Caballero,

Antonio Molina “El Choro”, La Choni, Laura Vital, Gema Jiménez, Vicente

Gelo, Javier Ribera, Manuel Romero “El Cotorro’, Sebastián Cruz, Jesús

Corbacho, Rosi La Divi ou Rocío Márquez…

En

tant que concertiste, il participe à Flamencos en Ruta ou La Guitarra

en Autum, se produisant sur les scènes de Madrid, Barcelone, Grenade et

Séville.

Il a édité “Chinitas” en

2021, opus discographique où il excelle en compositeur, et qu’il a

présenté à Flamenco en France en avril 2023.

Le

public parisien pourra le voir et l’écouter en février 2024 sur la scène

de Chaillot pour la Biennale Flamenca avec le danseur Andres Marin.

Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris

Contact : +33143489992 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france

Manuel Romero Concert flamenco