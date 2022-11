Manuel Rocheman, 2 décembre 2022, .

Manuel Rocheman



2022-12-02 – 2022-12-02

L'élégant pianiste et ses fidèles partenaires tutoient les étoiles en compagnie du fabuleux saxophoniste Rick Margitza.



Pour son nouvel album Magic Lights, Manuel Rocheman fait appel au batteur Matthieu Chazarenc et au contrebassiste Mathias Allamane avec lesquels il nourrit une parfaite cohésion depuis quinze ans et invite pour la première fois un soufflant à jouer ses compositions : le saxophoniste Rick Margitza qui a joué avec Mc Coy Tyner, Tony Williams, Eddie Gomez, Bobby Hutcherson, Maria Schneider, Chick Corea et s’est fait remarquer lors de son passage chez Miles Davis avec qui il a enregistré trois albums. Cette figure incontournable de la scène parisienne magnifie les compositions apaisées de Manuel Rocheman avec ses sonorités profondes et chaleureuses.



Malgré la sophistication du jeu de Manuel Rocheman qui possède un sens rare de l’harmonie, sa musique chantante reste limpide et nous convie à un festival de couleurs

Pianiste multi-récompensé, Manuel Rocheman invite l’exceptionnel saxophoniste Rick Margitza

