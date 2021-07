Manuel d’exil Saint-Gervais Genève, 28 septembre 2021-28 septembre 2021, Genève.

«J’ai 28 ans et j’arrive à Rennes avec pour tout bagage trois mots de français – Jean, Paul et Sartre». «Je», c’est Velibor Čolić, écrivain et déserteur de l’armée bosniaque qui dépose sa demande d’asile en France à l’été 1992. Il lui faudra attendre 23 ans pour écrire ce Manuel d’exil, en français sans passer par sa langue maternelle. Sous-titré «comment réussir son exil en 35 leçons», voilà un récit d’une ironie féroce, où autodérision et prose poétique éclosent comme des ronces alors que l’humour sculpte la douleur. Un phénomène de librairie porté par le bouche-à-oreille, et c’est bien de cela qu’il s’agit, d’oreilles (les nôtres) et de bouches, celle de Čolić d’abord, mais aussi celle de Jean-Quentin Châtelain, seul en scène et peut-être seul au monde capable de restituer avec autant d’engagement, de gourmandise, de jazz, cette écriture à la fois guerrière et dentelière. Une langue commune à tailler, soigner, craqueler, brutaliser, faire exploser. Une langue à adopter. **Texte** Velibor Čolić **Conception, adaptation, mise en scène** Maya Bösch **Jeu** Jean-Quentin Châtelain

Plein tarif 30.- / Tarif réduit (chômeurs, AVS, AI) 20.- / Professionnels des arts de la scène 15.- / Jeune public (moins de 20 ans, étudiants, apprentis) 12.- / Tarif spécial (Membres des groupements de seniors partenaires, Carte 20 ans/20 francs) 10.-

Tu fusionnes un génie qui lit des textes comme si c’était du jazz et un autre qui écrit son exil comme si c’était de la dentelle. Et toi, au milieu, tu arrêtes de respirer tellement c’est puissant.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève



