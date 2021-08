Montreuil La Marbrerie île de France, Montreuil MANUEL DELGADO & TRIO RUDI FLORES La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

MANUEL DELGADO & TRIO RUDI FLORES La Marbrerie, 11 septembre 2021, Montreuil.

N’hésitez pas à venir tôt afin de vous restaurer avec nous ! Manuel Delgado Véritable globetrotteur et sublime guitariste, Manuel Delgado donne littéralement le vertige. Il est l’un des guitaristes de flamenco incontournable, il a collaboré en tant qu’accompagnateur avec des grands artistes danseurs, chanteurs, et aussi il a développé son propre langage en tant que soliste compositeur. Au programme, une grande diversité de styles caractéristiques du flamenco: bulerias, fandango, tangos, tanguillo, soleá, taranta, alegrias…. et des improvisations. – www.manuel-delgado.com Manuel Delgado : guitare Alberto Garcia : chant Cécile Evrot : chant Stephen Bedrossian : contrebasse Karine Gonzalez : danse Le Rudi Flores Trio présente un répertoire de tangos, valses et milongas traditionnels, où la guitare joue le premier rôle. Rudi Flores, ambassadeur d’une musique argentine riche de sa diversité, renouvelle la tradition du tango par la guitare. Une rythmique singulière, comme une « pompe » de couleur manouche, qui rappelle le visage rustique et gouailleur du tango des premiers âges, celui d’avant le bandonéon et les paillettes. Un tango comme un blues, élégant, incarné. – https://rudiflores.wixsite.com Rudi Flores : guitare Tomas Bordalejo : seconde guitare Romain Lecuyer : contrebasse Concerts -> Musiques du Monde La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

