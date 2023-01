Manuel Decocq Suivi de Imbert Imbert Falaise, 4 mars 2023, Falaise .

Manuel Decocq Suivi de Imbert Imbert

Forum Falaise Calvados

2023-03-04 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-04 22:30:00 22:30:00

Falaise

Calvados

En première partir, en parallèle de son activité de violoniste tout terrain, Manuel Decocq, musicien bien connu de la scène normande, compose depuis vingt ans ses chansons en toute intimité.

Avec son spectacle « Je rêve », il les délivre dans un subtil écrin : une voix douce et enveloppante, des textes qui parlent du temps qui passe, des rêves inassouvis et des désirs éphémères, tout cela servi par une musique remplie de finesse et de délicatesse.

Avec « Je rêve », chacun trouvera son coin de ciel bleu.

Suivi de Imbert Imbert, après plus de dix ans et plus de 1000 concerts, il remet en jeu les fondements de ce qu’il a construit jusque-là. Parallèlement à une formation en quartet sur le répertoire du dernier album, il fait le choix d’explorer un nouveau solo, toujours accompagné de sa contrebasse, la fidèle Madame Imbert Imbert, mais aussi d’une batterie minimaliste grosse caisse et caisse claire qu’il joue au pied tel un «Homme-orchestre».

L’exercice étant de mettre à terre le chateau de sable que cet enfant de 300 000 ans s’est construit depuis une quinzaine d’années, pour le plaisir d’y voir, non pas la beauté d’un chateau achevé, mais celle d’une poésie en cours.

En première partir, en parallèle de son activité de violoniste tout terrain, Manuel Decocq, musicien bien connu de la scène normande, compose depuis vingt ans ses chansons en toute intimité.

Avec son spectacle « Je rêve », il les délivre dans un subtil écrin : une voix douce et enveloppante, des textes qui parlent du temps qui passe, des rêves inassouvis et des désirs éphémères, tout cela servi par une musique remplie de finesse et de délicatesse.

Avec « Je rêve », chacun trouvera son coin de ciel bleu.

Suivi de Imbert Imbert, après plus de dix ans et plus de 1000 concerts, il remet en jeu les fondements de ce qu’il a construit jusque-là. Parallèlement à une formation en quartet sur le répertoire du dernier album, il fait le choix d’explorer un nouveau solo, toujours accompagné de sa contrebasse, la fidèle Madame Imbert Imbert, mais aussi d’une batterie minimaliste grosse caisse et caisse claire qu’il joue au pied tel un «Homme-orchestre».

L’exercice étant de mettre à terre le chateau de sable que cet enfant de 300 000 ans s’est construit depuis une quinzaine d’années, pour le plaisir d’y voir, non pas la beauté d’un chateau achevé, mais celle d’une poésie en cours.

+33 2 31 90 89 60 https://www.vostickets.net/billet?id=FALAISE

Manuel Decocq

Falaise

dernière mise à jour : 2023-01-01 par