MANUEL DE SURVIE KEZACO CAFE – THEATRE Macon, mardi 5 mars 2024.

Il s’appelle Manuel et son spectacle s’appelle Manuel de Survie. Jeu de mot, mais pas que…Manuel vous apprend comment survivre à des situations où l’on se retrouve tous. Ingénieur devenu intermittent, fan de psychologie magazine, dans le Manuel de Survie vous verrez comment éviter le conflit, et comment des échecs peuvent devenir de grandes victoires. Alors si vous vous posez la question… Non, ce n’est pas un séminaire de développement personnel.!Son objectif dans ce spectacle : créer un moment de partage et de convivialité avec le public et surtout dédramatiser votre vie.Manuel est passé du statut de gendre idéal à intermittent??! C’est courageux . Est-il passé de Winner à LooserArtiste : Manuel Salmero

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-05 à 20:00

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71