Manuel à l’usage des Non-Adultes Centre Culturel Espace Job Toulouse, vendredi 24 mai 2024.

Manuel à l’usage des Non-Adultes Spectacle en famille / Cie l’Agit / En partenariat avec 7 Animés et le CLAE des Sept Deniers / Dès 6 ans Vendredi 24 mai, 19h00 Centre Culturel Espace Job Tarif C

Début : 2024-05-24T19:00:00+02:00 – 2024-05-24T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-24T19:00:00+02:00 – 2024-05-24T20:00:00+02:00

Extrait : « Est-ce que certains d’entre vous connaissent des adultes ? À part moi bien sûr… Oui ? Des parents ? Oui c’est ça, les parents ça marche. Vous en connaissez plusieurs donc. Et ça va ? Vous VIVEZ avec des adultes ? Mais vous en avez combien ?? Qui a plusieurs adultes à la maison ? Olala… Et ça se passe bien ? »

Mise en scène Inès Fehner / Collaboration artistique Nathalie Masseglia

Avec Bénédicte Auzias et Fanny Honoré / Création musicale José Fehner

Scénographie et accessoires Marion Bouvarel

Séances scolaires à 10h & 14h30

Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Consultez le guide en ligne

Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France

« , « type »: « rich », « title »: « Le Guide illustru00e9 du tru00e8s jeune spectateur », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230912111031-6078e110209adbed4c102b2e10c87e39/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718112a570c68e6a3 », « thumbnail_height »: 1590}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718112a570c68e6a3 »}] Situé dans le quartier des Sept-Deniers, l’ancienne fabrique de papier à cigarettes et de «papier couché» fermée en 2001, a réouvert ses portes pour une deuxième vie en octobre 2011.Construit dans les années 30 par l’architecte Pierre Thuriès, le vaisseau amiral Job a été classé au patrimoine industriel du XXe siècle. Il constitue un véritable emblème de l’histoire industrielle, ouvrière et sociale. Le collectif Job s’est mobilisé durant de nombreuses années pour le transformer. Racheté par la ville puis réhabilité, l’Espace Job est un équipement municipal qui accueille la piscine Jean Boiteux, une salle de spectacles et trois associations résidentes : la MJC des Ponts Jumeaux, 7 Animés et Music’Halle. La salle de spectacles présente une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021 Bus : ligne 70 et Linéo 1 – arrêt Soleil d’orVélôtoulouse : station n°240

