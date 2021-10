PLAISIR La clé des champs Plaisir MANUDIGITAL – DADDY MORY – BRAHIM… La clé des champs PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

La clé des champs, le samedi 11 décembre à 21:00

Beatmakker, bassiste et producteur specialisé dans le DUB Reggae digital. Il a publié plusieurs albums et collaboré avec une pléiade d’artistestels que Bounty Killer, Alborosie et bien d’autres. Il crée de nombreux concepts comme les “Digital session” où il s’entoure d’artistes français et internationaux. Une référence sur la scène DUB hexagonal. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 13,00€

MANUDIGITAL – DADDY MORY – BRAHIM… DUB REGGAE ELECTRO La clé des champs 13 rue Romain Rolland PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T21:00:00 2021-12-11T23:00:00

