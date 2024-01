MANU PRATT L’EPERON Angouleme, samedi 3 février 2024.

Le plus corrosif des one man show existants !Auteur politique, il écrit ses spectacles au rythme d’un, voire trois spectacles par an. Son humour est au 1000ème degré.Comédien très précis, à l’humour satirique lorsqu’il présente ses créations sur Avignon, il est l’un des rares où il est indispensable de réserver longtemps à l’avance!Manuel Pratt place les personnages qu’il incarne dans des situations cruelles, mais, les peint, toujours avec un humour corrosif qui ne masque jamais leur humanité.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 21:00

Réservez votre billet ici

L’EPERON 2 RUE DES ARTISANS 16000 Angouleme 16