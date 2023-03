Manu Payet – Emmanuel 2 (Paris) THEATRE DE LA MADELEINE, 1 juillet 2023, PARIS.

Manu Payet – Emmanuel 2 (Paris) THEATRE DE LA MADELEINE. Un spectacle à la date du 2023-07-01 à 21:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 29.0 à 52.0 euros.

Gilbert Coullier Productions (lic: 3-752486 et 66752577) Le Théâtre de l’Oeuvre présentent avec Canal+, Le Parisien et Konbini Manu Payet est de retour avec un nouveau spectacle !Et si on reprenait là où on l’avait quitté ? Au petit matin, ivre, endormi sur le canapé avec le chien…3 ans après son dernier spectacle, Emmanuel, Manu Payet revient, papa et boomer, sans tabac et sans gluten vous raconter sa suite, Emmanuel 2.Presse :Terriblement attachant et naturellement drôle, Manu Payet se livre comme jamais. On ressort ému et hilare. TTT Télérama Manu Payet a ce pouvoir Bluffant : nous donner l’illusion de ne parler qu’à nous. Comme un meilleur ami que l’on aurait tous au même moment, une heure et demie dans sa vie. Le Parisien Réservation PMR : 01 44 53 88 88 – réservation obligatoire directement auprès du Théâtre de l’Œuvre Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.Métro : Place de Clichy (ligne 2) ou Liège ( ligne 13)Bus : 30, 68, 74, 81, 95Parking 11 rue Forest (Castorama) Manu Payet Manu Payet

THEATRE DE LA MADELEINE PARIS 19, rue de surène Paris

