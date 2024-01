Manu Le Prince // La Petite Halle La Petite Halle Paris, jeudi 15 février 2024.

Le jeudi 15 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre – MANU LE PRINCE – « Brasileirinho! »

Chanteuse sans frontières, Manu Le Prince a su s’imposer au fil des années comme l’une des plus belles voix du Latin Jazz de l’hexagone… Vocaliste au timbre chaud et sensuel, auteur-compositeur, elle sait aussi comme interprète, teinter de sa personnalité les standards et leur donner une dimension nouvelle.

Brésilienne de cœur et anglo-argentine de par ses origines, Manu se partage depuis plus d’une vingtaine d’années entre Paris, Rio, et plus récemment les U.S, mêlant intimement avec bonheur le Jazz qui a bercé son enfance à la musique ethnique ou brésilienne, prolongeant ainsi un parcours haut en couleurs. Manu Le Prince, a fait partie de diverses formations (dont Magma, Odeurs ou Urban Sax) a aussi à son actif plusieurs albums sous son nom.

Avec :

Franck Montbelé – piano

Acelino de Paula – basse

Gaël Le Prince-Caetano – batterie

Guest : Irene Bergua – percussions

Un aperçu ? https://www.youtube.com/watch?v=M_54fw07fHM

Plus d’infos : https://manuleprince.com/

__________________________________

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle :

211 Avenue Jean-Jaurès, 75019, Paris

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

Tramway : Porte de Pantin – Parc de la Villette (ligne 3B)

Possibilité de se restaurer sur place

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/14itzFnej https://fb.me/e/14itzFnej

Manu Le Prince // La Petite Halle