Manu LE PRINCE “In Latin Mood” Quintet Sunset & Sunside, 9 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 21h30 à 23h

payant

Au fil des années, Manu Le Prince a su s’imposer comme l’une des plus belles voix du Latin Jazz de l’hexagone…

Chanteuse au timbre chaud et sensuel, auteur et compositeur elle sait aussi comme interprète, teinter de sa personnalité les standards et leur donner une dimension nouvelle. Brésilienne de coeur et anglo-argentine de par ses origines, Manu se partage depuis une vingtaine d’années entre Paris et Rio, mêlant intimement avec bonheur le Jazz qui a bercé son enfance à la musique brésilienne et ethnique, prolongeant ainsi un parcours haut en couleurs. Romantisme, élégance et swing chaloupé.

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/3074/7599/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-09T21:30:00+02:00_2021-10-09T23:00:00+02:00