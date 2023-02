MANU LANVIN & THE DEVIL BLUES (F) LA PUCE A L’OREILLE RIOM Catégories d’Évènement: Puy-de-Dme

MANU LANVIN & THE DEVIL BLUES (F) LA PUCE A L'OREILLE, 24 février 2023, RIOM. Tarif : 20.9 à 20.9 euros. Chanteur guitariste et show-man exceptionnel, Manu Lanvin est aujourd'hui une figure incontournable du blues-rock français. Avec six albums à son actif dont trois avec son power trio le Devil Blues. Manu Lanvin incarne sans conteste le renouveau du genre et a su parfaire au fil des années un rock blues explosif. LA PUCE A L'OREILLE RIOM 16 RUE GENERAL CHAPSAL Puy-de-Dme

