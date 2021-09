Meisenthal Halle Verriere Meisenthal, Moselle Manu Lanvin Halle Verriere Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de partager avec vous le concert de Manu Lanvin (blues, rock), qui aura lieu le 24 septembre 2021 dans la Boîte Noire 2.0 de la Halle Verrière. L’ouverture des portes de la Boîte Noire 2.0 se fera à 20h. Merci de vous munir de votre Pass Sanitaire. Mise à disposition ou vente de casques anti-bruit pour enfant sur place les soirs des concerts. Accès PMR : contactez la Halle Verrière au 03 87 96 82 91

Prévente : 21€ / Soir : 24€ / Tarifs réduits : 18€

