MANU KATCHE The ScOpe THEATRE JEAN ALARY, 24 mars 2023, CARCASSONNE.

MANU KATCHE The ScOpe THEATRE JEAN ALARY. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-24 au ). Tarif : 20.0 à 35.0 euros.

Manu Katché a été formé au Conservatoire de musique mais il vient naturellement du rock. Dans son 10ème album, The ScOpe, l’as des baguettes réunit les racines du groove et la modernité des machines. L’Afrique est le fil musical subtil du CD. Manu Katché vient aussi de la danse. Il l’a pratiquée enfant, il danse dans les clubs, « et puis, jouer de la batterie, c’est utiliser ses quatre membres » analyse-t-il. La batterie est donc au cœur de The ScOpe, un album électro charnel et céleste, frénétique, un chapitre de rupture ou plutôt de prolongement, de plaisir et de renouvellement, ajouté sa discographie d’expert sollicité entre autres artistes, par Sting, Peter Gabriel, Véronique Sanson. Les complices de toujours ou les nouveaux arrivants forment le quartet de The ScOpe : Jérôme Regard (basse), Patrick Manouguian (guitare) et Jim Henderson (claviers). C’est sous son vrai nom, Elvin Galland, que le pianiste et compositeur de 26 ans a réalisé The ScOpe. Avec The ScOpe, Manu Katché passe ses émotions au microscope, il analyse l’alchimie des sons d’une façon pointilleuse et sonde les être en profondeur, tendu vers le même élan d’harmonie musicale et spirituelle. Let’s ScOpe it ! Manu Katché

THEATRE JEAN ALARY CARCASSONNE 6 rue Courtejaire Aude

