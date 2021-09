Tourcoing Théâtre Municipal Raymond Devos Nord, Tourcoing Manu Katché “One shot not” invite Mino Cinelu Nils Petter Molvaer, Ben … Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

le vendredi 15 octobre à 20:00

Est-il besoin de présenter Manu Katché ? Batteur à la carrière internationale (Sting, Peter Gabriel, Michel Jonasz…), c’est au début des années 2000 qu’il se lance véritablement dans une carrière en tant que leader de ses propres formations instrumentales (il a notamment sorti plusieurs albums sur le prestigieux label ECM) et qu’il apparaît dans des émissions phares du petit écran : jury de l’émission “Nouvelle Star” sur M6 puis animateur d’une émission dont il crée lui-même le concept : “One Shot Not” sur ARTE (2007 – 2011), dans laquelle les plus grands musiciens internationaux se sont produits et notamment, de nombreux musiciens de jazz ! C’est avec bonheur qu’en 2021, il renoue avec ce concept en public où il invite lors de ses concerts son propre quartet (la formation de son dernier album “The ScOpe”) ainsi que des invités de premier plan ! Un final haut en couleur à ne pas manquer.

