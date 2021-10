Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Aude, Port-la-Nouvelle MANU JOUCLA & ERIC MASSOT Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Aude

Port-la-Nouvelle

MANU JOUCLA & ERIC MASSOT Port-la-Nouvelle, 12 novembre 2021, Port-la-Nouvelle. MANU JOUCLA & ERIC MASSOT Port-la-Nouvelle

2021-11-12 – 2021-11-12

Port-la-Nouvelle Aude Port-la-Nouvelle EUR 16 16 Ils sont beaux, drôles, talentueux, passionnés et aiment faire rire. Les anciens « Nous Ç Nous » reviennent avec un two men show et partent en live. +33 6 47 71 25 66 https://theatredelaposte.fr/ Port-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Port-la-Nouvelle Autres Lieu Port-la-Nouvelle Adresse Ville Port-la-Nouvelle lieuville Port-la-Nouvelle