Genève AMR / Sud des Alpes Genève MANU GESSENEY TRIO INVITE ERNIE ODOOM AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

MANU GESSENEY TRIO INVITE ERNIE ODOOM AMR / Sud des Alpes, 24 septembre 2021, Genève. MANU GESSENEY TRIO INVITE ERNIE ODOOM

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 24 septembre à 20:00

Le Manu Gesseney trio, poursuivant sa quête de swing et de groove, nous présentera une musique dansante et chaleureuse, ré-arrangée pour accueillir au mieux cet invité de luxe. Manu Gesseney trio, extraits: [https://www.youtube.com/watch?v=vUJ3dPMpRNc&t=17s](https://www.youtube.com/watch?v=vUJ3dPMpRNc&t=17s) [https://www.youtube.com/watch?v=z7mCqlBX2jU&t=254s](https://www.youtube.com/watch?v=z7mCqlBX2jU&t=254s) Manu Gesseney, saxophone alto, composition Ernie Odoom, chant Pierre Balda, contrebasse Antoine Brouze, batterie

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève