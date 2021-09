MANU GALURE “VERTUME” (DETOURS DE CHANT) Toulouse, 9 septembre 2021, Toulouse.

MANU GALURE “VERTUME” (DETOURS DE CHANT) 2021-09-09 20:30:00 – 2021-09-09 AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint Pierre

Toulouse Haute-Garonne

18 EUR Sur scène, un piano à queue et un piano droit. Deux pianistes, dont l’un chante. On les voit trafiquer dans les cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher, et chaque chanson surprend par des sonorités nouvelles et des bruits étranges. Si écouter des pianos préparés est une expérience surprenante, observer des musiciens traiter leurs instruments comme un atelier de bricolage est un moment réjouissant.

On retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, toujours aussi fou, qui joue du pied, du coude, et qui grimpe sur les pianos, mais installe avec délicatesse, entre deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonnait pas.

Dans le cadre du festival Détours de Chant. Un festival… des chansons.

coordination@detoursdechant.com http://www.detoursdechant.com/

Sur scène, un piano à queue et un piano droit. Deux pianistes, dont l’un chante. On les voit trafiquer dans les cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher, et chaque chanson surprend par des sonorités nouvelles et des bruits étranges. Si écouter des pianos préparés est une expérience surprenante, observer des musiciens traiter leurs instruments comme un atelier de bricolage est un moment réjouissant.

On retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, toujours aussi fou, qui joue du pied, du coude, et qui grimpe sur les pianos, mais installe avec délicatesse, entre deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonnait pas.

dernière mise à jour : 2021-08-31 par