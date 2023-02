MANU GALURE TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE Catégories d’Évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

GRANGE DIMIERE – THEATRE DE FRESNES présente ce concert Frappé de plein fouet par le virus de la chanson tout terrain, Manu Galure a bouclé en deux ans un tour de France à pieds ponctué de 359 concerts. Les lacets désormais desserrés, le rêveur – troubadour du XXIe siècle croisera la route de la Grange dîmière avec dans ses bagages un nouveau répertoire poético-mélancolique percutant, un brin provocateur.Manu Galure met toute son énergie à chanter la vie, les tourments du monde, et bien sûr l'amour, taxé sous sa plume de « bricolage pour des gens maladroits ».Le jeune artiste atypique au bilan carbone irréprochable noue avec le public une complicité gourmande. Son univers musical passe des ballades aux accents plus rock ou jazzy, faisant de lui un chanteur troubadour au naturel éclatant. On se régale ! Lorenzo Naccarato

Détails Lieu TRAIN THEATRE Adresse 1, Rue Aragon Ville PORTES LES VALENCE Tarif 16.0-16.0

PORTES LES VALENCE Drome