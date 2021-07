Montbrison Montbrison Loire, Montbrison Manu Galure et Facteurs chevaux – Les Poly’sons Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Manu Galure et Facteurs chevaux – Les Poly’sons Montbrison, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Montbrison. Manu Galure et Facteurs chevaux – Les Poly’sons 2021-07-09 – 2021-07-09 dans le jardin puis en salle Théâtre des Pénitents

Montbrison Loire EUR On retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, toujours aussi fou, et qui grimpe toujours sur les pianos.

Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Étiquettes évènement : Autres Lieu Montbrison Adresse dans le jardin puis en salle Théâtre des Pénitents Ville Montbrison