La Batterie – Guyancourt, le vendredi 13 mai à 20:30

MANU DIGITAL & BAZ BAZ La nouvelle rencontre musicale entre Camille Bazbaz, auteur compositeur et interprète et Manudigital, beatmaker et bassiste spécialisé dans le reggae digital, se fait virtuellement pendant le confinement et se concrétise aujourd’hui par un EP commun #LoveBordel. Un mélange de leur deux univers, une fusion entre la chanson française et le dub pour un résultat, chaud et planant. ROJAH B (1ère partie) Rojah B est un artiste issu de la scène reggae parisienne qui tire ses principales influences du roots des années 70 et 80. Il se produit depuis 2001 en concerts acoustiques et en sound systems. En 2011 il sort l’album Do your remember ? produit par Greatest Friends. Rojah B croise en 2012 la route du groupe Shaman Culture, ils enregistrent ensemble l’EP Nothing Else. Rojah B a effectué les premières parties d’Alpha Blondy, de Biga*Ranx ou encore Linval Thompson. Il a également partager la scène avec Queen Omega, Ras Mac Bean ou Lorenzo. Rojah B distille des mélodies variées, du rocksteady langoureux à un style ragga plus énergique, de la soul jamaïcaine à un flow plus nourri, plus rageux. Un new roots engagé et bien senti. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

Concert / reggae

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:30:00