Manu Delago Autre lieu Genève, mardi 16 avril 2024.

Manu Delago Le percussionniste de Björk Snow From Yesterday Tour 2024 Mardi 16 avril, 19h30 Autre lieu Plein tarif CHF 35

Début : 2024-04-16T19:30:00+02:00 – 2024-04-16T21:00:00+02:00

Manu Delago, ancien percussionniste de Björk, sortira son nouvel album intitulé « Snow From Yesterday » le vendredi 2 février prochain, sous le label One Little Independent. Le compositeur et percussionniste acclamé, novateur dans son genre et nominé aux Grammy Awards s’est associé au trio « Mad About Lemon » pour créer une nouvelle œuvre conceptuelle, profonde et originale.

À l’instar de l’eau qui coule, l’album « Snow From Yesterday » est fluide et puissant. Représenté sous toutes ses formes, des hauts glaciers aux rivières, jusqu’à la plus petite goutte d’eau dans une aquarelle, l’album parle des voyages et des étapes de la vie qui peuvent vous changer, mais qui vous lient aussi aux autres, à d’autres moments et dans d’autres endroits. Une énergie fluide et tangible relie chaque morceau à son sujet, tout en créant une unité entre eux. Ce qui est important dans « Snow From Yesterday », c’est que les sommets sont ancrés dans des moments très réels et personnels. L’album peut à la fois aborder des questions climatiques gigantesques tout en partageant des moments d’une incroyable intimité.

Manu est devenu une sommité dans son domaine, accompagnant des artistes tels que Björk, notamment lors de sa célèbre tournée Cornucopia. La virtuosité de son handpan, qui est sa marque de fabrique, est la force vitale rythmique de « Snow From Yesterday », créant des sons majestueux et émotifs, souvent avec une tendre délicatesse, sur lesquels se déversent les harmonies folkloriques de « Mad About Lemon ».

« Snow From Yesterday » voyage loin, à travers des étendues océaniques infinies et des milliers d’années, et raconte des histoires visant à aider l’auditeur à se considérer comme faisant partie d’un grand tout. Après tout, toutes les rivières mènent à la mer.

