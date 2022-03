Manu Chao en acoustique Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay EUR 20 Plus de 30 ans après son premier passage à la Salle Diff’art avec la Mano Negra, MANU CHAO revient pour 2 concerts acoustiques les 9 et 11 avril 2022 !

Un voyage en Siberie… de Paris a Vladivostok ….en passant par chez vous… en famille… Petit concert acoustique… deux guitares (Manu Chao et Lucky Salvadori), une percu (Philippe Teboul)… et crève la vie … Quelques textes en français accumulés au fil du temps mèchent une série de nuits blanches aux horizons infinis… l’hiver est la ..qui montre les crocs … …petites blondes du boulevard Brune …. … dans mon jardin … il y a de tout , il n’y a de rien … …tout seul ma gueule …guitare en main … …les chiens ont soif……les pigeons volent… …petit voyage en Siberie …. …. a la recherche du fleuve Amour

