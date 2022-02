Manu CARRE Electric 5 (Live Music) Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Manu CARRE Electric 5 (Live Music) Centre AnimaNice Bon Voyage 2 Pont René Coty Nice

2022-03-04

Nice Alpes-Maritimes EUR 10 10 Le monde du jazz est sans limite …chaque artiste, avec sa vie, expérimente et crée son œuvre jour après jour, au fil des rencontres, en quête d' absolu ! salle.blackbox@ville-nice.fr +33 4 92 00 75 60 http://www.nicemusiclive.fr/salle/black-box

