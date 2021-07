Barbentane Barbentane Barbentane, Bouches-du-Rhône Manu and Co – Belle équipe Barbentane Barbentane Catégories d’évènement: Barbentane

Bouches-du-Rhône

Manu and Co – Belle équipe 2021-08-03 Barbentane

Barbentane Bouches-du-Rhône Chaleureux, festif, et toujours aussi valsant ! Cette formule présente l’avantage de n’avoir pas spécifiquement besoin d’une scène.

Ces musiciens professionnels mettent l’ambiance partout ou ils passent.

Barbentane Cours Jean Baptiste Rey Centre du village

