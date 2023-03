Sortie découverte des plantes sauvages comestibles à Châtillon-sur-Loire Mantelot (site classé) Chatillon-sur-loire Catégorie d’Évènement: Châtillon-sur-Loire

Sortie découverte des plantes sauvages comestibles à Châtillon-sur-Loire Mantelot (site classé), 30 avril 2023, Chatillon-sur-loire. Sortie découverte des plantes sauvages comestibles à Châtillon-sur-Loire 30 avril et 16 juillet Mantelot (site classé) Voir https://www.mercilaloire.com/plantes-sauvages-comestibles.html Nathalie Deshayes vous propose une balade de deux heures sur le terrain à Mantelot à la découverte des plantes qui se mangent. Nathalie vous apprendra à les identifier mais aussi à connnaître leurs vertus, leurs utilisations culinaires, des idées recettes, leur histoire … Pour clôturer la balade une dégustation vous attend … Mantelot (site classé) Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.mercilaloire.com/plantes-sauvages-comestibles.html »}, {« type »: « email », « value »: « nathalie@plantes-sauvages-comestibles.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T15:30:00+02:00 – 2023-04-30T17:30:00+02:00

2023-07-16T15:30:00+02:00 – 2023-07-16T17:30:00+02:00 FMACEN045V504UY7 pixabay

