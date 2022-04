Mantaill’Art Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Mantaill'Art Mantaille 285, route de Châteauneuf Anneyron

2022-06-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00

Anneyron Drôme Anneyron Salon des métiers d’art à Mantaille

Retrouvez sur vos artistes et artisans sur ce marché de l’artisanat à Mantaille. mantaillart@mantaillesportif.com +33 6 31 58 97 29 https://mantaillesportif.com/mantaill-art Mantaille 285, route de Châteauneuf Anneyron

