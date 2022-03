Manta Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Calvados

Manta Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

2022-03-09 09:30:00 – 2022-03-09 09:55:00

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne Manta est une danse poétique qui s’inspire de la raie géante des océans : la raie « Manta ».

Sur une scène aménagée par des vitraux, du bois et du tissu, les trois musiciens vous embarquent à la découverte d’un monde submergé, où les tout petits pourront partir en libre exploration.

De 4mois à 2ans.

Soutien du Gouvernement flamand

En collaboration avec les « Premières Rencontres : art, petite enfance et spectacle vivant » [Biennale Européenne en Val d’Oise]

Source : Théâtre du Champ Exquis Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

