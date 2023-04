RDV aux jardins « Les musiques du jardin » Parc Jean Pierre Lanson Mansle Catégories d’Évènement: Charente

Mansle

RDV aux jardins « Les musiques du jardin » Parc Jean Pierre Lanson, 4 juin 2023, Mansle. Florilège de Sons par L’Association ArTypik.

Chorale Enfants – Chorale Adultes – Fabrication d’instruments Vert avec reconnaissance de plantes -Concert « NotaNota » Duo (Guitare, Harmonica) .

Spectacle / Lecture.

2023-06-04 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-04 19:30:00. EUR.

Parc Jean Pierre Lanson le Moulin à vent

Mansle 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine



Florilegia of Sounds by the Association ArTypik.

Children’s choir – Adult choir – Making green instruments with plant recognition – « NotaNota » Duo concert (Guitar, Harmonica) .

Show / Reading Una selección de sonidos de la Asociación ArTypik.

Coro de niños – Coro de adultos – Fabricación de instrumentos verdes con reconocimiento de plantas – Concierto a dúo « NotaNota » (Guitarra, Armónica).

Espectáculo / Lectura Florilège de Sons von der Association ArTypik.

Kinderchor – Erwachsenenchor – Herstellung von grünen Instrumenten mit Pflanzenerkennung – Konzert « NotaNota » Duo (Gitarre, Mundharmonika) .

Aufführung / Lesung

