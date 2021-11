Mansfield.TYA, Poltergeist La Vapeur, 10 décembre 2021, Dijon.

Mansfield.TYA, Poltergeist

La Vapeur, le vendredi 10 décembre à 20:30

**Mansfield.TYA (FR)** Depuis 2002, Rebeka Warrior (Sexy Sushi & KOMPROMAT), poète de nuit, productrice de jour, passée par les beaux-arts, et Carla Pallone (VACΛRME), compositrice, violoniste baroque devenue multi-instrumentiste, forment Mansfield.TYA. Si on connaissait jusqu’à présent le monde sensible de Mansfield.TYA : sens de la mélodie, mélancolie et minimalisme, aujourd’hui, le groupe revient avec une ode poétique New Wave : Monument Ordinaire, à paraître en février 2021, leur cinquième album. **Poltergeist (FR)** À la frontière du Réel Co-habite un Univers qui se fait Double. L’entre deux fils du Rêve et de la Réalité. Du Jour et de la Nuit. Un souffle venu d’ailleurs. Phénomène Organique. Synthétique. Pop. Rock. Électronique. C’est Ça POLTERGEIST L’Esprit Frappeur de l’entre deux Mondes. Saurez-vous appréhender cette apparition bercée d’Obscure Clarté ? Un Songe ? Une Hallucination ? Un Éclair ? Une Disparition ? Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/mansfieldtya-101221](https://www.lavapeur.com/programme/mansfieldtya-101221)

De 5.50 à 23€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T23:59:00