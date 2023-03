A Renaissance of Victor Hugo Mansell Street Gallery Saint-Pierre-Port Catégorie d’Évènement: Saint-Pierre-Port

A Renaissance of Victor Hugo Mansell Street Gallery, 30 mars 2023, Saint-Pierre-Port. A Renaissance of Victor Hugo 30 et 31 mars Mansell Street Gallery Le mois de mars à l’île de Guernesey clôture avec l’l’exposition attendu depuis 2020 des deux artistes montants que sont le dessinateur Daniel Hosego et Oleg Mikhailov, artiste réputé en lithographie sur pierre. Artistes-en-résidence, les deux ont revisité l’héritage de l’ultime « homme de la Renaissance » de Guernesey, Victor Hugo, et son roman dédié à Guernesey, Les travailleurs de la mer, en 1866.

La qualité des œuvres qui en naissent, presque 160 ans après sa publication, témoignent de l’inspiration artistique toujours puisée dans ses pages. Avec leur nouvelle galerie uptown, le collectif associatif Art for Guernsey crée un espace créatif, d’échange et de partage pour dynamiser le vieux quartier de l’île. Mansell Street Gallery 4-6 Mansell Street Saint-Pierre-Port GY1 3LL Canton 3 Guernesey http://www.artforguernsey.com La nouvelle galerie Art for Guernsey, 4-6 Mansell Street à Saint Peter Port est un espace créatif pour dynamiser le old-quarter de l’île. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

