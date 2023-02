Manse Classic Festival, 26 août 2023, Saint-Épain Saint-Épain.

Manse Classic Festival

Saint-Épain Indre-et-Loire

2023-08-26 15:00:00 – 2023-08-26 23:00:00

C’est le rendez-vous des passionnés de moto vintage. Situé en plein cœur de la Vallée de la Manse, ce festival a pour but de faire découvrir au public le patrimoine industriel et culturel touchant aux mécaniques, véhicules et moyens de transport d’autrefois.

https://www.manse-classic-festival.com/

dernière mise à jour : 2023-02-24 par