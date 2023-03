Manse Classic Festival, 26 août 2023, Saint-Épain Saint-Épain.

Manse Classic Festival

Saint-Épain Indre-et-Loire

2023-08-26 15:00:00 – 2023-08-27 00:00:00

Saint-Épain

Indre-et-Loire

Saint-Épain

C’est le Rendez-vous des passionnés de motos vintage et de Custom Culture de la Région centre Val de Loire. La première

Gratuit et ouverte à tous, le Manse Classic Festival réuni pendant 2 jours, artistes, shops, professionnels et particuliers du monde de la moto et du vintage. Découvrez aussi le monde du Flat track, du Trial et de l’Enduro avec l’association F3T qui nous offrira un Open Contest en plein cœur du festival. Une programmation 100% pur rock tout au long du weekend, venez découvrir nos artistes de la scène locale et participez à un moment inoubliable dans un cadre unique en son genre en plein cœur de la Vallée de la Manse. Partez à la rencontre de la Vallée de la Manse à travers une balade à moto ancienne le dimanche matin. Traversez les plus beaux villages de la région et vene

C’est le Rendez-vous des passionnés de motos vintage et de Custom Culture de la Région centre Val de Loire. La première

Gratuit et ouverte à tous, le Manse Classic Festival réuni pendant 2 jours, artistes, shops, professionnels et particuliers du monde de la moto et du vintage. Découvrez aussi le mo

mcfest37@gmail.com +33 6 07 17 18 76 https://www.manse-classic-festival.com/

Lorenzo

Saint-Épain

dernière mise à jour : 2023-03-04 par