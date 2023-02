MANRAN + LACADANSES LE SAFRAN BRIE-COMTE-ROBERT, 17 mars 2023, BRIE COMTE ROBERT.

MANRAN + LACADANSES LE SAFRAN BRIE-COMTE-ROBERT. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

La Mairie de Brie-Comte-Robert (L-R-22-1791/22-1806) présente Mànran s’est hissé au premier rang des grands groupes écossais ! Il se produit chaque année dans le monde entier avec un show d’une eff icacité redoutable… Une fois le groupe sur scène, il est difficile de résister à l’envie de danser ! Le groupe mêle avec talent les influences de la musique traditionnelle d’Écosse et des musiques plus contemporaines (rock, jazz, funk…). Une puissante combinaison de chansons en gaélique/anglais et une sonorité soutenue par l’accordéon, le violon, la fl ûte et une section rythmique à faire saliver ! !ouverture des portes 1h avant le début du spectcaleN° téléphone accès PMR : 01 60 62 64 12 MANRAN MANRAN

LE SAFRAN BRIE-COMTE-ROBERT BRIE COMTE ROBERT Avenue Victor Hugo Seine-et-Marne

ouverture des portes 1h avant le début du spectcale

N° téléphone accès PMR : 01 60 62 64 12

