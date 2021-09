Manra – Klankennest Le Kiwi (ex-Centre culturel), 4 décembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Manra – Klankennest

le samedi 4 décembre à Le Kiwi (ex-Centre culturel)

Manta est une danse poétique avec trois musiciennes, s’inspirant des mouvements hypnotiques de la raie manta. Les tout·e·s-petit·e·s comme les grand·e·s sont invité·e·s à pénétrer à l’intérieur même du spectacle pour y découvrir le plaisir de manipuler, ressentir, s’aventurer au milieu des sons, des lumières et des matériaux. Une invitation à l’exploration, à l’émerveillement et au jeu ! Deux ans après Woodpecker, nous retrouvons avec joie la compagnie belge Klankennest et son univers visuel et sonore infiniment doux et captivant. Spécialement conçu pour les tout·e·s-petit·e·s, ce spectacle réjouira sans aucun doute les sens des plus grand·e·s.

9 € · 5 €

Bulle sonore et lumineuse

Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T10:40:00;2021-12-04T11:15:00 2021-12-04T11:55:00;2021-12-04T15:30:00 2021-12-04T16:10:00;2021-12-04T17:30:00 2021-12-04T18:10:00