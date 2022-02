Manques Hydre en scène Le Trait Catégories d’évènement: Le Trait

Manques

Hydre en scène, le dimanche 24 avril à 17:00

**Compagnie OKO** Le manque c’est l’insuffisance ou l’absence de ce qui est nécessaire. De cette nécessité peuvent surgir des réactions excessives et pourtant humaines : la jalousie, la violence, l’obsession, l’isolement, la dépression, la folie… C’est ce qui nous construit. C’est ce qui a construit C, une jeune fille qui cherche à se rappeler son passé, à mi-chemin entre son enfance et sa première histoire d’amour avec A. Cette forme, librement inspirée de Crave de Sarah Kane, mêle danse, théâtre et musique. Le manque est l’élément clef de la pièce, chacun des personnages tentant de combler les vides creusés par l’existence. **Avec** : Olivia Caillaud, Rémi Dessenoix, Pauline Denize, Gaëtan Le Calvez, Romain Tamisier, Lillah Vial **Création musicale** : Pauline Denize et Gaëtan Le Calvez **Création lumière** : Hélène Dony **Conception** : Tanya Shorokhodova **Assistante artistique** : Olivia Caillaud

