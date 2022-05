Manque à l’appel Théâtre Les Salins Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Manque à l’appel Théâtre Les Salins, 1 juin 2022, Martigues. Manque à l’appel

Théâtre Les Salins, le mercredi 1 juin à 15:00

Le duo Tony Melvil & Usmar nous propose un concert augmenté, une forme hybride dans laquelle leurs deux voix s’assemblent et nous appellent à l’indiscipline. Sur scène, les surprises s‘échappent des tiroirs, les rêves se suspendent, le temps de voler encore un peu, la nature s‘engouffre dans les brèches, le vent souffle sur la grand-voile…

De 8 à 12€

À voir en famille dès 7 ans Théâtre Les Salins 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T15:00:00 2022-06-01T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Théâtre Les Salins Adresse 19 quai Paul Doumer Ville Martigues lieuville Théâtre Les Salins Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre Les Salins Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Manque à l’appel Théâtre Les Salins 2022-06-01 was last modified: by Manque à l’appel Théâtre Les Salins Théâtre Les Salins 1 juin 2022 Martigues Théâtre Les Salins Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône