Manque à l'appel

Manque à l’appel Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

2022-06-01

Martigues Bouches-du-Rhône

Tony Melvil a appris le violon au conservatoire, Usmar est passé maître dans l‘utilisation des boîtes à rythmes, tablettes tactiles et autres machines électroniques. Le duo surprend nos tympans pendant que la mise en scène ludique et inventive de Marie Levavasseur invite petits et grands à prendre soin de nos rêves. Un appel à sortir du rang, une attirance pour l‘atypique, une invitation à l‘aventure !

Le duo Tony Melvil & Usmar nous propose un concert augmenté, une forme hybride dans laquelle leurs deux voix s’assemblent et nous appellent à l’indiscipline. Sur scène, les surprises s‘échappent des tiroirs, les rêves se suspendent…

billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

