Manouches sédentarisés : une autre regard pour changer de regard wittenheim Wittenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wittenheim

Manouches sédentarisés : une autre regard pour changer de regard wittenheim, 23 septembre 2022, Wittenheim. Manouches sédentarisés : une autre regard pour changer de regard

wittenheim, le vendredi 23 septembre à 19:00

* Permettre par le biais de la réalisation d’un court métrage, de donner la parole à des personnes issues de la communauté des Gens du voyage sédentarisés afin qu’elles puissent s’exprimer sur le racisme qu’elles subissent en raison de leur appartenance à cette communauté ainsi que leur mode de vie. * Apporter, par ce support, un autre regard sur cette population qui aspire à être acceptée dans son environnement * Déconstruire les représentations réciproques afin de faciliter le vivre ensemble sur un même territoire en organisant une soirée de projection avec les acteurs institutionnels oeuvrant sur le territoire Tournage d’un court métrage avec témoignages sur les discriminations wittenheim 260 rue de Soultz Wittenheim Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-23T19:00:00 2022-09-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wittenheim Autres Lieu wittenheim Adresse 260 rue de Soultz Ville Wittenheim lieuville wittenheim Wittenheim Departement Haut-Rhin

wittenheim Wittenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wittenheim/

Manouches sédentarisés : une autre regard pour changer de regard wittenheim 2022-09-23 was last modified: by Manouches sédentarisés : une autre regard pour changer de regard wittenheim wittenheim 23 septembre 2022 Wittenheim wittenheim Wittenheim

Wittenheim Haut-Rhin