Studio de l’Ermitage, le mardi 16 novembre à 20:30

La bassiste Manou Gallo présentera son nouveau projet Aliso – Volume 1 le mardi 16 novembre au Studio de l’Ermitage à Paris. Dans ce nouveau projet, « l’Afro-Groove Queen » rend hommage aux artistes qui l’ont inspirée, Féla Kuti, Manu Dibango, Franco, Ernesto Djé Djé, Marcellin Yacé.. Par sa présence scénique et son incroyable technique, cette multi-instrumentiste est devenue l’une des femmes leader de cette musique afro-européenne innovante et appréciée dans le monde entier. Manou Gallo – Bass, lead vocal Japhet Boristhene – Batterie Yannick Werther – Guitare Norman Peplow – Claviers Gaspard Giersé – Saxophone Ruben Hernandez – Trompette

Prévente – 20€

Sortie de l’album “Aliso – Volume 1” Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:30:00 2021-11-16T23:30:00

