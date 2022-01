MANOU GALLO Changé, 26 février 2022, Changé.

MANOU GALLO Centre Rabelais 1 Place Victor Hugo Changé

2022-02-26 20:00:00 – 2022-02-26 23:00:00 Centre Rabelais 1 Place Victor Hugo

Changé Sarthe Changé

16 18 EUR En 1997, à son arrivée en Europe, Manou Gallo devient la bassiste de Zap Mama, le groupe de Marie Daulne. Elle se produit ainsi sur les plus grandes scènes européennes et américaines.

Depuis 2003, elle dirige ses propres groupes et participe à de nombreux autres projets (Manou Gallo Women Band, Groove Orchestra, Acoustic Africa et Music Machine). Par sa présence scénique et son incroyable technique, elle est devenue l’une des femmes leader de cette musique afro-européenne innovante et appréciée dans le monde entier.

« Je suis fière d’être à la fois une femme africaine ayant un respect constant des traditions, tout en prônant un certain modernisme à travers la musique africaine où le rock jazz blues Afrobeat et le funk ont toute leur place. Je suis libre avec la musique et grâce à elle, je peux tout imaginer et voyager partout».

Première partie : Crème

Co-réalisation Diverscènes/Centre Rabelais

Restauration sur place dès 19h sur réservation

Le Centre Rabelais et l’association DiverScènes accueillent l’artiste Manou Gallo.

Centre Rabelais 1 Place Victor Hugo Changé

