Manou à l’école des Goélands Espace Scénique Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Manou à l’école des Goélands Espace Scénique, 13 avril 2022, Saint-Jean-le-Blanc. Manou à l’école des Goélands

Espace Scénique, le mercredi 13 avril à 16:00

**Un film d’Andrea Block et Christian Haas.** C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux comme ses parents et astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Ciné-Vacances Espace Scénique Avenue Jacques Douffiagues 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T16:00:00 2022-04-13T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Espace Scénique Adresse Avenue Jacques Douffiagues 45650 Saint-Jean-le-Blanc Ville Saint-Jean-le-Blanc lieuville Espace Scénique Saint-Jean-le-Blanc Departement Loiret

Espace Scénique Saint-Jean-le-Blanc Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/

Manou à l’école des Goélands Espace Scénique 2022-04-13 was last modified: by Manou à l’école des Goélands Espace Scénique Espace Scénique 13 avril 2022 Espace Scénique Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc

Saint-Jean-le-Blanc Loiret