Manifestation conviviale et riche en découvertes gustatives, rassemble chaque année des pépiniéristes, des producteurs locaux : arbres fruitiers régionaux. Toute la journée des animations gratuites Dimanche 3 décembre, 09h30 1

Conférences et spectacle

À 11h : Conférence « La poire Sarteau blanche, de l’arbre au délicieux fruit confit »

Par Claude Pélestor, association de la poire Sarteau blanche

Pour tout savoir du confisage de cette poire longtemps considérée comme le fruit du pauvre et appréciée des confiseurs depuis l’entre-deux-guerres. Fruit d’arbres robustes, la poire Sarteau blanche est aussi idéale pour les confitures et les jus. Durée 1h.

À 14h : Conférence « La sauvegarde d’Apis mellifera mellifera, l’Abeille noire de Provence et le danger du Frelon asiatique »

Par Thierry Calvo, association Am’api 04

La sauvegarde de l’abeille endémique de Provence est une nécessité aujourd’hui, car sa population ne cesse de décliner depuis près de 30 ans, avec une accélération ces dernières années… L’une des explications : la prolifération des frelons asiatiques, prédateurs des abeilles et autres pollinisateurs. Durée 1h + discussion.

À 15h : « Panier d’histoires à déguster »

Les conteurs amateurs de l’association De bouche à oreilles vous offrent des histoires autour du jardin, de la cueillette et du plaisir.

À 9h30 : balade-découverte « La forêt de Pélissier, sa biodiversité, sa gestion, ses panoramas »

Par un accompagnateur moyenne montagne du Parc du Luberon

Sur inscription à l’avance au 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr

Niveau facile – Durée 2h30 – Prévoir des chaussures de marche et de l’eau

Le lieu de RDV est précisé à l’inscription.

À 10h30 et à 15h : visite commentée « Les vergers du conservatoire de La Thomassine » Avec un agent du Parc du Luberon Durée 1h. Inscription sur place.

À 10h30 et à 13h30 : atelier « J’héberge une chauve-souris chez moi »

Avec un agent du Parc du Luberon

Fabrication de nichoirs à chauves-souris pour des binômes parents et enfants de 8 ans et + (manipulation marteau et clous)

Durée 1h30 – Nombre de places limité (4 familles par session – 1ers arrivés 1ers servis 1 nichoir par famille)

À 14h30 : démonstration de la plantation d’un arbre fruitier

Par un agent du Parc du Luberon.

— Pour la convivialité

Buvette (vin et jus de pomme chauds, café, thé)

Repas chaud (food-trucks Joséphine cuisine et Smile soup) ou pique-nique à composer sur place à partir de produits du terroir (espace restauration abrité) Ambiance musicale

Pour venir à La Thomassine

Parking-relais gratuit à La Rochette, avenue de l’Argile (près de la piscine), avec service de mini-navettes gratuites depuis Manosque : de 10 h à 17h, départs toutes les 30 mn.

Avec votre véhicule : parking est possible à La Thomassine mais uniquement en début de journée et le nombre de places est limité.

les vergers et jardins conservatoires, la Thomassine 2298 chemin de la Thomassine • 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence