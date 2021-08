Manosque Château d'Allemagne-en-Provence 04 Alpes-de-Haute-Provence, Manosque visite guidée du Château d’Allemagne-en-Provence Château d’Allemagne-en-Provence 04 Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

visite guidée du Château d’Allemagne-en-Provence Château d’Allemagne-en-Provence 04, 18 septembre 2021 11:00, Manosque. 18 et 19 septembre Sur place tarif 10 €/personne à partir de 18 ansd visite guidée du Château et parc visite guidée de +- 1 heure : explications concernant l’architecture, l’histoire, propriétaires … dans la cour d’honneur, petite promenade autour du Château, visite de pièces et salles à l’intérieur (escalier monumental classé, cheminée en gypserie classée, salon, bibliothèque …) Château d’Allemagne-en-Provence 04 Route de Valensole 04100 Manosque Alpes-de-Haute-Provence samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

