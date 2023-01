Manon Vuoko à la Boule Noire l La Boule Noire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Manon Vuoko à la Boule Noire l La Boule Noire, 18 janvier 2023, Paris. Le mercredi 18 janvier 2023

de 18h30 à 22h00

. payant Pris normal 16,8 euros Manon Vuoko, devenue célèbre avec sa web-série et son premier EP de pop urbaine J’me sens pas belle, nous fait un beau cadeau avec ce concert à la Boule Noire à Paris. Manon Vuoko est devenue un véritable phénomène sur Instagram, Youtube et TikTok avec sa web-série qui raconte sa vie d’apprentie musicienne. On adore son ton drôle et sincère. A 23 ans, Manon Vuoko s’est construite en quelques mois une puissante communauté sur les réseaux sociaux avec sa web-série qui raconte avec humour son histoire, celle d’une artiste de Thonon Les Bains qui arrive à Paris dans l’espoir de devenir chanteuse. Cumulant près de 605k abonnés sur TikTok, 105k abonnés sur Instagram, et 220k sur Youtube, Manon Vuoko donne rendez-vous à ses fans le 18 janvier 2023 à 19h30 à la Boule Noire. La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

Métro -> 2 : Pigalle (Paris) (189m) Bus -> 4054 : Rochechouart – Martyrs (Paris) (52m) Vélib -> Rochechouart – Martyrs (24.12m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/manon-vuoko-billet/idmanif/537893/idtier/78768 https://www.facebook.com/manonvuoko https://www.facebook.com/manonvuoko https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/manon-vuoko-billet/idmanif/537893/idtier/78768

Manon Vuoko Manon Vuoko en concert pour présenter J’me sens pas belle

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Boule Noire Adresse 118 Boulevard de Rochechouart Ville Paris lieuville La Boule Noire Paris Departement Paris

La Boule Noire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Manon Vuoko à la Boule Noire l La Boule Noire 2023-01-18 was last modified: by Manon Vuoko à la Boule Noire l La Boule Noire La Boule Noire 18 janvier 2023 La Boule Noire Paris Paris

Paris Paris