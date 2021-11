Albi Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi, Tarn MANON ( Opéra au cinéma) Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le samedi 26 octobre 2019 à 18:55

Manon est destinée au couvent, mais elle décide de s’enfuir à Paris avec le Chevalier des Grieux qui l’a aimée au premier regard. Cependant, Monsieur de Brétigny, ami du cousin de Manon, n’entend pas mettre de côté ses prétentions à posséder la jeune fille, que les promesses d’une vie pleine de richesse réussissent à convaincre pour un temps d’abandonner son bien-aimé. Dans cette production signée par le metteur en scène français Laurent Pelly, des étoiles de la scène montante américaine donnent de la fraîcheur au drame de Massenet : Lisette Oropesa sera l’épicurienne Manon et Michael Fabiano son dévoué des Grieux. + d’infos : https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?id_spectacle=814 Scène Nationale d’Albi 2019 Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

